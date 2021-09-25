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Власть

Иран предоставит Кыргызстану для выхода на море участок в порту Бандар-Аббас

Иран предоставит Кыргызстану для выхода на море участок в порту Бандар-Аббас. Об этом стало известно в ходе встречи Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном, прошедшей в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По информации пресс-службы МИД стороны обсудили вопросы, касающиеся торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере здравоохранения и ситуации в Афганистане.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД. Встреча Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном

«Иранская сторона выразила благодарность Кыргызстану за поддержку ее кандидатуры по вступлению в качестве полноправного члена ШОС. Министр Казакбаев отметил важность использования транзитно-транспортного потенциала между странами, в связи с чем выразил заинтересованность в использовании железнодорожного коридора Иран — Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан, который способствует увеличению товарооборота между странами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава МИД Ирана сообщил о решении правительства предоставить Кыргызстану земельный участок и соответствующую инфраструктуру в порту Бандар-Аббас для транзита и поставки товаров.

Стороны также обсудили вопрос открытия торгового центра Ирана в Бишкеке.

Хоссейн Амир Абдоллахиян пригласил Казакбаева посетить с визитом Иран в любое удобное время, в свою очередь кыргызская сторона также пригласила главу МИДа Ирана посетить Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208353/
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