Председателя Генеральной Ассамблеи ООН пригласили в Кыргызстан

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился с избранным председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. Об этом сообщает МИД КР.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что с октября 2020 года в Кыргызской Республике происходят политические преобразования под аналогичным девизом «Үмүт» («Надежда»).

В свою очередь председатель Генассамблеи Абдулла Шахид отметил, что Кыргызская Республика является важным партнером ООН в Центральной Азии, и выразил уверенность на тесное и плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном в рамках деятельности Генеральной Ассамблеи ООН.

Руслан Казакбаев информировал, что 21 сентября президент Садыр Жапаров, выступая на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявил инициативу о проведении в 2022 году саммита «Центральная Азия-ООН». Министр обратился к Абдулле Шахиду с просьбой принять участие в мероприятии. Он также информировал председателя Генассамблеи ООН об инициативе президента Кыргызстана о проведении «Пятилетия действий по развитию горных регионов» и призвал поддержать ее.

Абдулла Шахид поддержал озвученные инициативы Кыргызстана и выразил готовность принять участие в саммите «Центральная Азия-ООН».

Отметим, как сообщалось ранее, Кыргызстан рассчитывает на особое внимание, поддержку и помощь мирового сообщества, ООН и международных финансовых институтов в решении проблем экосистем горных стран, особенно не имеющих доступа к морю.