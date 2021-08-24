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Власть

Президент Кыргызстана повторно наложил вето на закон о профсоюзах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров повторно наложил вето на скандальный законопроект о профсоюзах. Об этом сообщил председатель Центрального комитета горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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По его словам, принятый депутатами 30 июня 2021 года документ повторно возвращен в Жогорку Кенеш с возражениями главы государства. Отметим, что в мае Садыр Жапаров также возвращал на доработку законопроект о профсоюзах, принятый 31 марта 2021 года.

Согласно первым возражениям главы государства, депутаты должны были доработать проект закона и подготовить согласованный вариант. При этом в состав согласительной комиссии должны были включить представителей кабинета министров, самих профсоюзов и объединений (ассоциаций) работодателей. Но этого сделано не было.

«Документ принят депутатами и направлен на подписание вновь в сыром виде. Законопроект, принятый 30 июня, еще в большей мере нарушал международные нормы и устанавливал жесткие рамки и условия деятельности представительных органов работников, в том числе Федерации профсоюзов. Более того, в проект включена целая глава, определяющая достаточно детальные условия формирования рабочих органов, сроки и порядок избрания руководящих органов Федерации профсоюзов Кыргызстана. Эти условия должны устанавливаться уставом федерации. Установлена абсолютная монополия ведерации как единственного профсоюзного органа — социального партнера высшей государственной власти Кыргызстана. Многие статьи носят расплывчатый характер, противоречат друг другу», — рассказал Эльдар Таджибаев.

Кроме того, документ предусматривал финансирование кабинетом министров деятельности Федерации профсоюзов Кыргызстана. Но это не предусмотрено законом о республиканском бюджете. Кроме того, его подписание могло повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП +, дающее право беспошлинной торговли со странами Евросоюза. Кабмин дал по нему отрицательное заключение, обратив внимание, что многие его рекомендации не учтены.

«Руководству страны направлены возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций. В администрацию президента поступило около 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта. Теперь депутатам предстоит вновь доработать проект. Причем представление законопроекта и возражений президента в парламенте для объективности поручено Министерству здравоохранения и социального развития», — отметил Эльдар Таджибаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204916/
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