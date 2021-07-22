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Власть

Видеонаблюдение на «Головном». Таджикистан установил камеры на своей территории

Полномочное представительство кабинета министров в Баткене подтвердило сообщение мэра Исфары Баховаддина Баходурзода об установке камер видеонаблюдения возле водозабора «Головной». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе обладминистрации.

По ее данным, камеры видеофиксации установлены со стороны Таджикистана, а не на территории водозабора «Головной».

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«Ни на территории водораспределительного пункта, ни на дороге, ведущей к нему, нет таджикских камер видеонаблюдения и не может быть. Их камеры были установлены пару дней назад на своей территории. Кыргызстан тоже в ходе ремонтных работ восстановил видеонаблюдение на «Головном», которое было повреждено в результате событий 28-29 апреля», — сообщили в полпредстве.

Отмечается, что на сегодня ситуация на кыргызско-таджикской границе стабильная.

Напомним, мэр Исфары Баховаддин Баходурзода ранее сообщил, что Таджикистан снова установил камеры видеонаблюдения возле водозабора «Головной». На сей раз камеры видеонаблюдения установлены не на электрическом столбе, а на дереве в 10 метрах от водораспределительного пункта.

Ссылка: https://24.kg/vlast/201812/
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