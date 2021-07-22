Видеонаблюдение на «Головном». Таджикистан установил камеры на своей территории

Полномочное представительство кабинета министров в Баткене подтвердило сообщение мэра Исфары Баховаддина Баходурзода об установке камер видеонаблюдения возле водозабора «Головной». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе обладминистрации.
По ее данным, камеры видеофиксации установлены со стороны Таджикистана, а не на территории водозабора «Головной».
Отмечается, что на сегодня ситуация на кыргызско-таджикской границе стабильная.
Напомним, мэр Исфары Баховаддин Баходурзода ранее сообщил, что Таджикистан снова установил камеры видеонаблюдения возле водозабора «Головной». На сей раз камеры видеонаблюдения установлены не на электрическом столбе, а на дереве в 10 метрах от водораспределительного пункта.