12:57
USD 84.70
EUR 99.77
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикистан снова установил камеры видеонаблюдения возле водозабора «Головной»

Таджикистан снова установил камеры видеонаблюдения возле водозабора «Головной». Об этом пишет Радио Озоди.

По его данным, информацию подтвердили власти города Исфары.

Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода 19 июля сообщил, что на сей раз камеры видеонаблюдения установлены не на электрическом столбе, а на дереве в 10 метрах от водораспределительного пункта «Головной».

«Для чего нужны камеры видеонаблюдения? Для контроля за распределением воды и замера уровня воды. Камеры вовсе не определяют границу между странами. Что касается водозабора «Головной», стороны строго выполняют взятые на себя обязательства в соответствии с подписанным соглашением», — отметил глава Исфары.

Озоди приводит слова сотрудника водозабора «Головной» Гафура Холикова, который в беседе с журналистом радио заявил, что никаких препятствий в контроле за забором воды не существует. «В третьей декаде июля Кыргызстан, согласно установленным нормативам, получает 22,3 процента воды. За распределением воды наблюдаем совместно с кыргызами. Контроль осуществляется пять раз в день», — сказал Гафур Холиков.

Напомним, очередной конфликт на границе 28 апреля начался именно после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной». Кыргызская сторона потребовала убрать камеру со столба, но таджикистанцы отказались.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201779/
просмотров: 411
Версия для печати
Материалы по теме
Трагедия в Аксы. Парламент почтил память погибших минутой молчания
Бүгүн Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулат
Парламент ушел на каникулы. В июле созовут внеочередное заседание
Парламент принял отчет Национального банка за 2020 год
Депутаты отказались заслушать отчет НС ОТРК. Требуют присутствия всех членов
Ему тоже не давали слова. Самат Ибраев сравнил себя с Садыром Жапаровым
В Кыргызстане предлагают создать дорожный фонд
Специально уничтожают. В парламенте призывают защитить Ботанический сад
В парламенте поссорились депутаты от фракции «Ата Мекен». Объявлен перерыв
Меняют дизайн. Сайт Жогорку Кенеша не работает
Популярные новости
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
Минздрав ошибся. Число вакцинированных за&nbsp;сутки составило более 58&nbsp;тысяч Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч
В&nbsp;Кыргызстане почти на&nbsp;четверть увеличилась заболеваемость пневмонией В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией
Кыргызстанец Адмир Курман нашел в&nbsp;Британии свой боорсок и&nbsp;иссык-кульский бриз Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
22 июля, четверг
12:56
В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в гру...
12:48
Дело «Кумтора». Исхак Пирматов отпущен под подписку о невыезде
12:45
Таджикистан снова установил камеры видеонаблюдения возле водозабора «Головной»
12:39
COVID-19 в мире. Заразились более 191,4 миллиона, умерли более 4,1 миллиона
12:22
Парламент снял с повестки дня законопроект «О кабинете министров»