Таджикистан снова установил камеры видеонаблюдения возле водозабора «Головной». Об этом пишет Радио Озоди.

По его данным, информацию подтвердили власти города Исфары.

Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода 19 июля сообщил, что на сей раз камеры видеонаблюдения установлены не на электрическом столбе, а на дереве в 10 метрах от водораспределительного пункта «Головной».

«Для чего нужны камеры видеонаблюдения? Для контроля за распределением воды и замера уровня воды. Камеры вовсе не определяют границу между странами. Что касается водозабора «Головной», стороны строго выполняют взятые на себя обязательства в соответствии с подписанным соглашением», — отметил глава Исфары.

Озоди приводит слова сотрудника водозабора «Головной» Гафура Холикова, который в беседе с журналистом радио заявил, что никаких препятствий в контроле за забором воды не существует. «В третьей декаде июля Кыргызстан, согласно установленным нормативам, получает 22,3 процента воды. За распределением воды наблюдаем совместно с кыргызами. Контроль осуществляется пять раз в день», — сказал Гафур Холиков.

Напомним, очередной конфликт на границе 28 апреля начался именно после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной». Кыргызская сторона потребовала убрать камеру со столба, но таджикистанцы отказались.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.