Каракол останется без уличного освещения. Вводятся лимиты потребления

В Караколе вводятся лимиты потребления электроэнергии, по вечерам будут отключать уличное освещение. Об этом говорится в письме ОАО «Востокэлектро» к МП «Комбинат благоустройства и санитарной очистки города Каракола».

Отмечается, что это связано с ростом потребления электроэнергии сверх установленного лимита и критическим уровнем воды в Токтогульском водохранилище.

«В целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии в период прохождения ОЗП на 2020-2021 годы Каракольский РЭС просит вас отключить уличное освещения, кроме центральных улиц», — говорится в сообщении.