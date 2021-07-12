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Власть

Каракол останется без уличного освещения. Вводятся лимиты потребления

В Караколе вводятся лимиты потребления электроэнергии, по вечерам будут отключать уличное освещение. Об этом говорится в письме ОАО «Востокэлектро» к МП «Комбинат благоустройства и санитарной очистки города Каракола».

Отмечается, что это связано с ростом потребления электроэнергии сверх установленного лимита и критическим уровнем воды в Токтогульском водохранилище.

«В целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии в период прохождения ОЗП на 2020-2021 годы Каракольский РЭС просит вас отключить уличное освещения, кроме центральных улиц», — говорится в сообщении.

24.kg
Фото 24.kg. «Востокэлектро» просит отключить уличные освещения в городе Каракол
Ссылка: https://24.kg/vlast/200837/
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