В Шопокове и Каинды новые мэры

Прошли выборы мэров Шопокова Сокулукского района и Каинды Панфиловского района Чуйской области, сообщает Центризбирком.

На должность мэра Шопокова было зарегистрировано два кандидата: Бектур Сатыбалдиев, выдвинутый от политической фракции «Ордо», и Адылбек Бекболотов от политической фракции «Буткул Жаштар».

По итогам голосования мэром Шопокова избран Адылбек Бекболотов, за которого проголосовали 11 депутатов Шопоковского городского кенеша из 21.

На должность мэра Каинды был зарегистрирован один кандидат — Эрнур Джумабаев, выдвинутый коалицией большинства.

По итогам голосования мэром Каинды избран Эрнур Джумабаев, за которого из 21 депутата городского кенеша проголосовало 13. Уточняется, что последний является близким другом бывшего главы городского муниципалитета Каинды, который занимал этот пост 16 лет.