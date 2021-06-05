Повторные выборы. Контрольный список избирателей будет готов к 17 июня

Контрольный список избирателей, кто сможет проголосовать в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — на повторных выборах депутатов местных кенешей 11 июля, будет готов к 17 июня. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По ее данным, ознакомиться с ним избиратели смогут до 20 июня. С предварительным списком — до 9 июня, когда он появится на госпортале www.tizme.gov.kg. Окончательный составят до 3 июля.

Подавать заявления в УИК с просьбой внести изменения в данные или уведомлять о смене адреса по форме № 1, чтобы встать на учет и попасть в реестр, можно до 2 июля.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.