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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Контрольный список избирателей будет готов к 17 июня

Контрольный список избирателей, кто сможет проголосовать в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — на повторных выборах депутатов местных кенешей 11 июля, будет готов к 17 июня. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По ее данным, ознакомиться с ним избиратели смогут до 20 июня. С предварительным списком — до 9 июня, когда он появится на госпортале www.tizme.gov.kg. Окончательный составят до 3 июля.

Подавать заявления в УИК с просьбой внести изменения в данные или уведомлять о смене адреса по форме № 1, чтобы встать на учет и попасть в реестр, можно до 2 июля.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196492/
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