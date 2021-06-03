COVID-19. На Иссык-Куле туристов хотят вакцинировать на платной основе

В Кыргызстане на закупку вакцин необходимо 815 миллионов сомов. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, часть вакцин Кыргызстан получит от доноров.

Депутат Бактыбек Турусбеков отметил необходимость платных вакцин для желающих.

«Сейчас до 1 миллиона туристов приедет. Нужно сделать для них платную вакцину. Для кыргызстанцев, которые не хотят стоять в очереди, тоже можно такое сделать», — сказал Бактыбек Турусбеков.

Глава Минздрава ответил, что сейчас ведомство уже прорабатывает вопрос заключения договора с частными фирмами.

«Частные компании хотят вакцинировать туристов на Иссык-Куле на платной основе. Юристы работают над составлением договора», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.