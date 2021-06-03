Минздрав готовится к туристическому сезону: открывает стационары на Иссык-Куле

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 контролируемая. Об этом на заседании парламента заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, сейчас медики в регионах проводят разъяснительную работу по вакцинации.

Депутат Нурбек Тотонов отметил, что на телевидении не ведется информационная кампания по вакцинации населения. «Сейчас есть социальные сети, телевидение, но вы не проводите информационную кампанию. Людям нужно разъяснять о вакцинах, говорить, какая лучше, а какая хуже. Как они будут чувствовать себя после вакцинации», — сказал он.

Нардеп спросил, есть ли необходимость в том, чтобы вводить ограничения.

Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что такой необходимости нет, поскольку ситуация с COVID-19 контролируется. Между тем он заметил, что число зараженных за последний месяц выросло.

«Вводить ограничения нельзя, поскольку это навредит экономике. Впереди туристический сезон, мы готовимся к нему. На Иссык-Куле открываем стационары», — добавил чиновник.