Президент Садыр Жапаров потребовал от мэра города Ош честных выборов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял мэра Оша Таалайбека Сарыбашова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президенту рассказали о социально-экономическом развитии города Оша, ходе реализации комплексных инфраструктурных и социально-экономических проектов.

Мэр Таалайбек Сарыбашов сообщил о принимаемых мерах по улучшению и созданию благоприятных условий для жизни горожан.

Президент Садыр Жапаров отметил необходимость своевременной реализации городских программ развития, имеющих прямое влияние на жизнедеятельность жителей южной столицы.

Глава государства обратил внимание на предстоящие повторные выборы в местные кенеши в отдельных городах страны.

Садыр Жапаров поручил обеспечить полную прозрачность и открытость выборов, недопущение применения административного ресурса со стороны чиновников всех уровней.

Он заметил, что выборы депутатов местных кенешей 11 апреля показали: отдельные руководители на местах не извлекли уроков из прошлых событий и допустили нарушения, поэтому итоги выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке признали недействительными.

Садыр Жапаров поручил в период подготовки и проведения выборов принять все меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований.

Глава государства подчеркнул, что любые противозаконные действия с целью оказать влияние на ход выборов со стороны муниципальных и иных служащих будут жестко пресекаться.

Как отметил президент, аналогичные требования и к Бишкеку, и к Токмаку.