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Власть

Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45 дней на переговоры

Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45 дней на переговоры. Об этом на заседании государственной комиссии по проверке «Кумтора» сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, от имени Centerra Gold к правительству Кыргызстана обратилась юридическая компания о необходимости провести переговоры.

«Они дали 45 дней на переговоры. После намерены обратиться в арбитражный суд. Мы готовимся к международному суду», — сказал нардеп.

Акылбек Жапаров отметил, что экологический ущерб и налоговые невыплаты компании составили $4 миллиарда 220 миллионов.

«Стоимость компании оценивается в $2 миллиарда 450 миллионов. Мы будем пытаться изыскать ущерб через наши суды. По нашим законам, если компания не сможет выплатить исковую сумму, то их имущество переходит истцу. Основной счет компании находится в Торонто, на местный счет они перечисляли деньги только на заработную плату. Если введем внешнее управление, то с мая золото останется в Кыргызстане», — отметил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193825/
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