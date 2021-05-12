Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45 дней на переговоры. Об этом на заседании государственной комиссии по проверке «Кумтора» сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, от имени Centerra Gold к правительству Кыргызстана обратилась юридическая компания о необходимости провести переговоры.

«Они дали 45 дней на переговоры. После намерены обратиться в арбитражный суд. Мы готовимся к международному суду», — сказал нардеп.

Акылбек Жапаров отметил, что экологический ущерб и налоговые невыплаты компании составили $4 миллиарда 220 миллионов.

«Стоимость компании оценивается в $2 миллиарда 450 миллионов. Мы будем пытаться изыскать ущерб через наши суды. По нашим законам, если компания не сможет выплатить исковую сумму, то их имущество переходит истцу. Основной счет компании находится в Торонто, на местный счет они перечисляли деньги только на заработную плату. Если введем внешнее управление, то с мая золото останется в Кыргызстане», — отметил нардеп.