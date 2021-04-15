Надо наказывать. Депутат предложил ввести ответственность за неявку на выборы

В парламенте предлагают принять закон об обязательной явке избирателей на выборы. С таким заявлением выступил депутат Улукбек Садиков.

Нардеп отметил низкую явку на последних выборах.

«Сейчас на выборы ходят 30-40 процентов избирателей. Это очень мало. Мы тратим на выборы огромные деньги и допускаем коррупционные явления. Людей специально довозят, платят, чтобы они проголосовали. Нам надо принять специальный закон, что участие в выборах будет обязательным. В противном случае применять административные меры. А кого хочешь выбирать — это уже дело каждого», — предложил Улукбек Садиков.