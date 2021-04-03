21:33
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Власть

Министр иностранных дел Ирана посетит Кыргызстан

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправится с визитом в четыре центральноазиатские страны. Сообщает Mehr News со ссылкой на официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде.

Официальный представитель МИД Ирана написал в своем Twitter-аккаунте, что Мохаммад Джавад Зариф посетит Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество. Региональное турне министра иностранных дел пройдет с 5 по 8 апреля.

«Расширение связей с Центральной Азией — регионом исторической и культурной общности — всегда было одним из главных приоритетов Ирана», — отметил Саид Хатибзаде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188746/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер парламента Южной Кореи с официальным визитом прибыл в Кыргызстан
От слов к делу. О чем говорили Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев
Определена дата первого официального визита Садыра Жапарова в Узбекистан
Визит Садыра Жапарова в Казахстан. С кем еще встретился президент Кыргызстана
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление
Первый визит Садыра Жапарова в Россию. Кремль принял и решил помогать
Садыр Жапаров встретился с представителями крупного российского бизнеса
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей
Садыр Жапаров призвал студентов российских вузов возвращаться и развивать страну
Популярные новости
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о&nbsp;Ворухе Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с&nbsp;Камчыбеком Ташиевым Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: сбор подписей продолжат
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана
Бизнес
&laquo;Наша крыша&nbsp;&mdash; закон&raquo;. В&nbsp;компании &laquo;Акчамат&raquo; опровергают информацию о&nbsp;нарушениях «Наша крыша — закон». В компании «Акчамат» опровергают информацию о нарушениях
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
3 апреля, суббота
21:33
Аэропорт «Манас» не будет передаваться под управление зарубежных компаний Аэропорт «Манас» не будет передаваться под управление з...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 апреля: опять дожди
20:47
Министр иностранных дел Ирана посетит Кыргызстан
20:22
Как будет выглядеть улица Салиевой в Оше после ремонта. Мэрия показала эскизы
19:46
На состояние тротуара по улице Тоголока Молдо жалуется бишкекчанка