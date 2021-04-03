Министр иностранных дел Ирана посетит Кыргызстан

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправится с визитом в четыре центральноазиатские страны. Сообщает Mehr News со ссылкой на официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде.

Официальный представитель МИД Ирана написал в своем Twitter-аккаунте, что Мохаммад Джавад Зариф посетит Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество. Региональное турне министра иностранных дел пройдет с 5 по 8 апреля.

«Расширение связей с Центральной Азией — регионом исторической и культурной общности — всегда было одним из главных приоритетов Ирана», — отметил Саид Хатибзаде.