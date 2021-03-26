Выборы в БГК. С розыгрышем квартиры с участием певицы Анжелики разберется МВД

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступило письмо от Бишкекской территориальной избирательной комиссии. В нем сообщается: в СМИ была опубликована информация о том, что певица Анжелика разыграла квартиру.

Видеоматериалы взяты из личного Instagram-аккаунта певицы. Отметим, Анжелика Кайратова баллотируется в БГК по списку партии «Наш народ». В политорганизации пояснили, что Анжелика зарабатывает на жизнь тем, что проводит развлекательные мероприятия.

В партии считают — действия претендентки на мандат не подпадают под статью 28 Закона «О выборах депутатов местных кенешей», поскольку Анжелика Кайратова не вручала подарки от своего имени.

Тем не менее представители политобъединения на заседании БТИК отказались предоставить доказательства того, что квартира, разыгранная певицей в Instagram, действительно принадлежит третьим лицам, а не ей самой.

Информация направлена в МВД, Генеральную прокуратуру. Началась проверка.

В столичной ТИК напоминают: во время агитации кандидаты не имеют права заниматься благотворительностью и что-либо дарить. Это может быть расценено как подкуп.