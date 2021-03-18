В Кыргызстане появятся «Школьные лиги», чтобы выявлять талантливых спортсменов

С 1 сентября правительство планирует запустить проект под условным названием «Школьная лига». Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании в режиме видео-конференц-связи с учителями всех регионов страны.
По его словам, проект будет обеспечивать взаимодействие между школьной физической подготовкой и профессиональным спортом.
«Мы проводили консультации по этому вопросу с министерствами образования и культуры. Второе отвечает сейчас за спорт, в том числе школьный. Фактически мы должны восстановить взаимодействие между двумя органами, которые отвечают за физическое воспитание детей», — отметил чиновник.
Если дети подают надежды, если у них есть талант, то это нужно выявлять на уровне школ. Должны быть соревнования. Все это необходимо уже поднять на республиканский уровень.Артем Новиков
Он добавил, что необходимо предоставить доступ детям, молодежи к спортивным объектам на местном уровне, в том числе к тем, которые находятся в собственности, ведении государственных органов и МСУ. «Дети должны быть заняты не в компьютерных клубах, а на спортивных площадках», — сказал первый вице-премьер.