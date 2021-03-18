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Власть

В Кыргызстане появятся «Школьные лиги», чтобы выявлять талантливых спортсменов

С 1 сентября правительство планирует запустить проект под условным названием «Школьная лига». Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании в режиме видео-конференц-связи с учителями всех регионов страны.

По его словам, проект будет обеспечивать взаимодействие между школьной физической подготовкой и профессиональным спортом.

«Мы проводили консультации по этому вопросу с министерствами образования и культуры. Второе отвечает сейчас за спорт, в том числе школьный. Фактически мы должны восстановить взаимодействие между двумя органами, которые отвечают за физическое воспитание детей», — отметил чиновник.

Если дети подают надежды, если у них есть талант, то это нужно выявлять на уровне школ. Должны быть соревнования. Все это необходимо уже поднять на республиканский уровень.

Артем Новиков

Он добавил, что необходимо предоставить доступ детям, молодежи к спортивным объектам на местном уровне, в том числе к тем, которые находятся в собственности, ведении государственных органов и МСУ. «Дети должны быть заняты не в компьютерных клубах, а на спортивных площадках», — сказал первый вице-премьер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186928/
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