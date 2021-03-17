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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Жаныбек Абиров получил предупреждение за нарушения агитации

Кандидат от партии «Эмгек» Жаныбек Абиров получил письменное предупреждение за нарушения правил агитации. Таково решение ТИК Бишкека. Его оставила в силе и рабочая группа ЦИК.

Речь идет о газете, где спикер БГК Жаныбек Абиров и он же член политорганизации рассказал о партии, ее деятельности, представил программу. Нарушение же в том, что на тот момент Жаныбек Абиров не являлся зарегистрированным кандидатом «Эмгек». Уполномоченные партии утверждали обратное, однако предоставить убедительные доказательства не смогли.

Отметим, что два письменных предупреждения могут стоить кандидату участия в гонке. Если их получает политорганизация, ее снимают.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186803/
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