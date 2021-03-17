Выборы в БГК. Жаныбек Абиров получил предупреждение за нарушения агитации

Кандидат от партии «Эмгек» Жаныбек Абиров получил письменное предупреждение за нарушения правил агитации. Таково решение ТИК Бишкека. Его оставила в силе и рабочая группа ЦИК.

Речь идет о газете, где спикер БГК Жаныбек Абиров и он же член политорганизации рассказал о партии, ее деятельности, представил программу. Нарушение же в том, что на тот момент Жаныбек Абиров не являлся зарегистрированным кандидатом «Эмгек». Уполномоченные партии утверждали обратное, однако предоставить убедительные доказательства не смогли.

Отметим, что два письменных предупреждения могут стоить кандидату участия в гонке. Если их получает политорганизация, ее снимают.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.