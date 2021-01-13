13:57
USD 83.78
EUR 101.84
RUB 1.13
Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Министерство образования разработало три варианта обучения студентов

Министерство образования разработало три варианта обучения студентов вузов, колледжей и профессиональных лицеев. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы ведомства Нурлан Омуров.

По его словам, учебный процесс в вузах и колледжах во втором полугодии возобновляется в смешанном формате — онлайн и офлайн. «Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то будет переход на удаленный формат», — сказал он.

При этом всего разработано три сценария:

  • полностью удаленный;
  • гибридный/смешанный (лекционные занятия проводятся в удаленном формате, а практические лабораторные занятия — в традиционном формате, но окончательное решение принимает учебное заведение);
  • полностью традиционный с соблюдением профилактических мер.

Чиновник добавил, что экзамены выпускников вузов будут проходить в онлайн-режиме, а государственная аттестация — в традиционном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179835/
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
Стоимость обучения в вузах не снизят. В Минобразования считают это невозможным
Вузы и колледжи со второго полугодия перейдут на смешанный формат обучения
Школы в Бишкеке начнут поэтапно возвращаться к офлайн-обучению с 18 января
В Кыргызстане возобновили работу в традиционном режиме 2 тысячи 100 школ
ЮНИСЕФ: Несмотря на пандемию, нужно всеми силами избежать закрытия школ
Детские сады в Бишкеке могут заработать с 1 февраля
Возобновление традиционной формы обучения в школах Бишкека могут отложить
Пандемия, онлайн-учеба, насилие в семье. Какие события волновали нас в 2020-м
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы с 1 февраля
С родителями детей, которые не пойдут в школы, будут заключать договоры
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Член ЦИК пояснил, в&nbsp;каком случае референдум будет признан несостоявшимся Член ЦИК пояснил, в каком случае референдум будет признан несостоявшимся
Бизнес
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
13 января, среда
13:39
Акмат Алагушев: Только суд вправе лишать артистов госнаград и званий Акмат Алагушев: Только суд вправе лишать артистов госна...
13:15
ГКНБ оцифровывает документы, связанные со сталинскими репрессиями
13:12
COVID-19. Министерство образования разработало три варианта обучения студентов
13:00
От акимов районов требуют отчета за выделенные на борьбу с COVID-19 средства
12:51
ТЭЦ, плохой бензин, старые авто — кто виноват в смоге: эксперты спорят