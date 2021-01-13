COVID-19. Министерство образования разработало три варианта обучения студентов

Министерство образования разработало три варианта обучения студентов вузов, колледжей и профессиональных лицеев. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы ведомства Нурлан Омуров.

По его словам, учебный процесс в вузах и колледжах во втором полугодии возобновляется в смешанном формате — онлайн и офлайн. «Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то будет переход на удаленный формат», — сказал он.

При этом всего разработано три сценария:

полностью удаленный;

гибридный/смешанный (лекционные занятия проводятся в удаленном формате, а практические лабораторные занятия — в традиционном формате, но окончательное решение принимает учебное заведение);

полностью традиционный с соблюдением профилактических мер.

Чиновник добавил, что экзамены выпускников вузов будут проходить в онлайн-режиме, а государственная аттестация — в традиционном.