На проведение выборов и референдума из бюджета выделено 598,4 миллиона сомов

На проведение предстоящих президентских выборов и референдума из бюджета предусмотрено 598,4 миллиона сомов. Об этом сообщил министр финансов Кыялбек Мукашев на заседании Совета безопасности.

По его словам, 382,3 миллиона сомов этой суммы профинансированы из бюджета 2020 года, остальное — из бюджета 2021-го.

Из выделенных средств 364,6 миллиона выделено ЦИК для организации предвыборных мероприятий. «Помимо этого, для организации выборного процесса и референдума для кыргызстанцев, находящихся за пределами страны, МИД выделено 12 миллионов сомов, Государственной службе миграции — 19 миллионов и МВД — 4,8 миллиона», — заключил Кыялбек Мукашев.

При этом и. о. президента Талант Мамытов отметил, что, решив провести президентские выборы и референдум по выбору формы правления в один день, государство сэкономило значительную сумму. «Если бы мы проводили каждые выборы по отдельности, это обошлось бы почти в 1 миллиард сомов. Поэтому я считаю разумным решение проведения их в один день, учитывая нынешний кризис, который республика переживает из-за пандемии», — добавил он.