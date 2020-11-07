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Власть

Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»

Садыр Жапаров принял участие в​ поминальных мероприятиях в​ мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, в​ мероприятии также участвовали торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президенты Роза Отунбаева и​ Сооронбай Жээнбеков, руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов и начальник Генштаба Таалайбек Омуралиев.​

Участники мероприятия возложили цветы к​ мемориалу памяти погибших в​ ходе трагических событий 1916 года, памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий, могиле писателя Чингиза Айтматова и​ мемориалу героев Апрельской народной революции 2010 года. Прочли поминальную молитву.

И. о. президента напомнил, что жертвами политических репрессий в​ 1920-1950​ годов в​ Кыргызстане стали около 40 тысяч человек, места захоронения которых до​ сих пор неизвестны.

Садыр Жапаров отметил героизм Бубуйры Кыдыралиевой, сотрудника органов национальной безопасности Болота Абдрахманова и​ археолога Михаила Москалева, благодаря которым общественности стало известно о​ тайном и​ массовом захоронении 138 репрессированных около села Чон-Таш.

Как отметил Садыр Жапаров, эти люди заслуживают высших государственных наград, в​ том числе и​ Москалев посмертно. Теперь на​ месте захоронения расположен комплекс «Ата-Бейит».

Он​ добавил, что в​ современной истории Кыргызстана в​ результате народных волнений три раза сменялась власть. Причинами событий 5​ октября 2020 года Садыр Жапаров назвал нетерпимость людей к​ коррупции.​

И. о. президента отметил, что теперь объявлена непримиримая борьба с​ ней, которая будет вестись с​ опорой на​ общественность. Будет изживаться сложившая избирательная психология по​ подкупу электората. Садыр Жапаров отметил необходимость опоры на​ собственные силы в​ деле по​ улучшению благосостояния народа и​ экономики страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172320/
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