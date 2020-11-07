Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»

Садыр Жапаров принял участие в поминальных мероприятиях в мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.
Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий, могиле писателя Чингиза Айтматова и мемориалу героев Апрельской народной революции 2010 года. Прочли поминальную молитву.
Садыр Жапаров отметил героизм Бубуйры Кыдыралиевой, сотрудника органов национальной безопасности Болота Абдрахманова и археолога Михаила Москалева, благодаря которым общественности стало известно о тайном и массовом захоронении 138 репрессированных около села Чон-Таш.
Как отметил Садыр Жапаров, эти люди заслуживают высших государственных наград, в том числе и Москалев посмертно. Теперь на месте захоронения расположен комплекс «Ата-Бейит».
И. о. президента отметил, что теперь объявлена непримиримая борьба с ней, которая будет вестись с опорой на общественность. Будет изживаться сложившая избирательная психология по подкупу электората. Садыр Жапаров отметил необходимость опоры на собственные силы в деле по улучшению благосостояния народа и экономики страны.