Курманкул Зулушев: Прокуратура вне политики, гонений не будет

Органы прокуратуры должны быть вне политики. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, отныне надзорный орган не будет заниматься политическими гонениями.



«В настоящий момент мы намерены бороться с коррупцией. Работа в этом направлении будет усилена. В частности, будут проводиться соответствующие экспертизы. Кроме того, мы намерены отслеживать, куда уходят деньги, полученные от доноров на борьбу с коронавирусом. Отныне не будет преследований по политическим мотивам. Если человек невиновен, его полностью оправдают», — сказал Курманкул Зулушев.