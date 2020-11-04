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Власть

Курманкул Зулушев: Прокуратура вне политики, гонений не будет

Органы прокуратуры должны быть вне политики. Об этом на пресс-конференции заявил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, отныне надзорный орган не будет заниматься политическими гонениями.

«В настоящий момент мы намерены бороться с коррупцией. Работа в этом направлении будет усилена. В частности, будут проводиться соответствующие экспертизы. Кроме того, мы намерены отслеживать, куда уходят деньги, полученные от доноров на борьбу с коронавирусом. Отныне не будет преследований по политическим мотивам. Если человек невиновен, его полностью оправдают», — сказал Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171871/
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