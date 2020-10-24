Обыск в ЦИК проводится в рамках дела о нарушениях на выборах

В МВД объяснили, на основании чего проводится обыск в ЦИК. В ведомстве пояснили, что выемка документов производится по решению суда.

Сообщается, что 22 октября следственный судья Первомайского районного суда вынес постановление о разрешении производства выемки.

Ранее в суд обратился руководитель следственной группы. Он просил выдать разрешение на выемку всех документов и журналов учета входящей корреспонденции по нарушениям в ходе проведения выборов в Жогорку Кенеш с 3 июля по 10 октября 2020 года.

В документе говорится, что во время выборной кампании зафиксированы многочисленные нарушения, сопровождавшиеся подкупом голосов, фальсификацией избирательных документов, использованием административного ресурса, а также воспрепятствованием осуществлению избирательных прав граждан.

Отмечается, что избирательные комиссии должны принять меры и не допускать к участию в избирательном процессе отдельных кандидатов или политические партии путем отмены их регистрации.

Напомним, что сегодня Центризбирком объявил дату президентских выборов, они назначены на 10 января 2021-го.

В ЦИК в настоящее время проходят обыск и выемка документов. Члены комиссии назвали действия правоохранителей незаконными и расценивают их как давление на них.