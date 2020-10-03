Выборы-2020. Президент призывает не продавать свои голоса

Президент Сооронбай Жээнбеков прокомментировал в интервью «Биринчи радио» предстоящие выборы в парламент.

Глава государства убежден, что конкуренция и открытое общество будут двигать страну вперед.

«И в политике, и в экономике должна быть здоровая конкуренция. Самая большая проблема на сегодняшний день, которая беспокоит и меня, и каждого гражданина, болеющего за будущее Кыргызстана, — это проблема подкупа голосов. Завтра — день голосования, и я хотел бы призвать не продавать свои голоса. Человек, который радеет за свое будущее, за будущее своих детей, за будущее государства, никогда не пойдет на это», — сказал Сооронбай Жээнбеков.