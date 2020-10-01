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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Премьер напомнил партиям: дестабилизация обстановки недопустима

Премьер-министр Кубатбек Боронов призвал партии, участвующие в парламентских выборах — 2020, относится друг к другу с уважением. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Глава кабмина предупредил, что беспорядки недопустимы.

«Прошу вас всех относиться друг к другу с уважением. Принять результаты выборов, опираясь на политическую волю. Во время пандемии коронавируса мы не должны допустить дестабилизации в обществе», — сказал Кубатбек Боронов.

По его словам, правительство готово к выборам.

«Надеемся, что граждане сделают свой выбор. На всех избирательных участках должны быть обеспечены санитарные требования. Для нас здоровье человека превыше всего. Обеспечивать законность и меры безопасности будут 10 тысяч сотрудников внутренних дел. С 1 по 6 октября они переведены на усиленный режим службы. Кроме этого, на избирательных участках будут дежурить дружинники», — сообщил премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167093/
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