В Бишкеке появится улица имени манасчи Жусупа Мамая

В Бишкеке улицу в Ленинском районе назвали в честь манасчи Жусупа Мамая. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил представитель правительства в ЖК Алмазбек Абытов.

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По его словам, городские власти решили назвать именем манасчи улицу, где расположено посольство КНР в КР.

«Осталось только повесить табличку и номера», — добавил Алмазбек Абытов.

Отметим, в 2018 году в Кыргызстане и Китае отпраздновали 100-летие манасчи, этнического кыргыза Жусупа Мамая. Он родился в Китае. В 2014 году ему присвоено звание Героя Кыргызской Республики.

В честь векового юбилея манасчи в Китае были организованы научные конференции, культурные мероприятия, а также поставили ему памятник. В Кыргызстане памятник манасчи установлен перед Национальной филармонией имени Токтогула Сатылганова. Власти КР обещали в его честь назвать улицу.