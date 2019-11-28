Казахстан и Кыргызстан будут передавать сведения о гражданах друг друга

Председатель Государственной службы миграции Кыргызстана Болотбек Ибраимжанов и министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев подписали вчера в Бишкеке соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области миграции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ предусматривает обмен информацией:

о гражданах, находящихся на территориях государств-сторон;

о лицах, принятых или восстановленных в гражданстве Кыргызстана или Казахстана, в том числе в целях пресечения фактов двойного гражданства, а также обмен опытом и оказание практической помощи.

В пресс-службе отмечают, что в Казахстане в трудовой миграции находятся порядка 30 тысяч граждан Кыргызстана.