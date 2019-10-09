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Власть

В Кыргызстане вводят штрафы за использование синтетических рыболовных сетей

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают наказывать за использование синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем большим штрафом. Инициаторами внесения изменений в Уголовный кодекс, Кодекс о нарушениях и Кодекс о проступках выступили Жыргалбек Турускулов и Бактыбек Турусбеков.

По словам авторов, поправки направлены на повышение ответственности лиц, виновных в нарушении природоохранного законодательства. «Необходимость законопроекта обусловлена увеличением случаев браконьерства с применением синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем. Они прочные и долговечные, практически не разлагаются в воде, что приводит к их накоплению в озерах и других водных объектах. В таких сетях рыба и водоплавающие птицы гибнут, превращая водоемы в кладбища. Это экологическое бедствие для всего Кыргызстана», — сказал Жыргалбек Турускулов.

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Бактыбек Турусбеков добавил, что с инициативной группой совершил погружение на Иссык-Куле на глубину 700-800 метров. Видеоматериалы с фактами засорения озера рыболовными сетями демонстрировали парламентариям на заседаниях комитетов.

Нардеп пояснил, что правительство инициировало аналогичный законопроект, который запрещал ввоз и использование рыболовных сетей, однако не предусматривал ответственность за это.

«В этой связи мы инициировали новый законопроект, который дополнит Кодекс о нарушениях штрафом II категории (от 10 тысяч до 14 тысяч сомов) за нарушение запрета на ввоз, производство, изготовление, сбыт и реализацию синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем. В случае причинения значительного ущерба в Кодексе о проступках появится штраф I категории (от 6 тысяч до 10 тысяч сомов) с лишением права заниматься определенной деятельностью. Уголовный кодекс дополняется признанием незаконной добычи рыбы подобным способом», — заключил Бактыбек Турусбеков.

После обсуждения законопроект направили на голосование в первом чтении. 
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