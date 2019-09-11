Сооронбай Жээнбеков принял послов нескольких стран

Сооронбай Жээнбеков принял верительные грамоты от послов Великобритании Чарльза Гарретта, Казахстана Кайрата Нурпеисова, Малайзии Хенди Ассана, Армении Гагика Галачяна и Индонезии Сунарио Картадината. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии, пожелал успехов в их деятельности и выразил уверенность, что они внесут значительный вклад в укрепление отношений между странами.

Обсуждая вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия в беседе с каждым, президент выразил готовность и заинтересованность к углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, политической сферах, а также в вопросах развития парламентской демократии, туризма и инвестиционного сотрудничества.

Посол Великобритании Чарльз Гарретт приветствовал главу государства на кыргызском языке и отметил, что изучение госязыка страны пребывания является знаком уважения к государству.