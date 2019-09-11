17:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков принял послов нескольких стран

Сооронбай Жээнбеков принял верительные грамоты от послов Великобритании Чарльза Гарретта, Казахстана Кайрата Нурпеисова, Малайзии Хенди Ассана, Армении Гагика Галачяна и Индонезии Сунарио Картадината. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии, пожелал успехов в их деятельности и выразил уверенность, что они внесут значительный вклад в укрепление отношений между странами.

Обсуждая вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия в беседе с каждым, президент выразил готовность и заинтересованность к углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, политической сферах, а также в вопросах развития парламентской демократии, туризма и инвестиционного сотрудничества.

Посол Великобритании Чарльз Гарретт приветствовал главу государства на кыргызском языке и отметил, что изучение госязыка страны пребывания является знаком уважения к государству. 
Ссылка:
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Жусупбек Шарипов будет совмещать пост посла на Украине, в Болгарии и Румынии
Завершена дипломатическая миссия посла Японии в Кыргызстане
Завершена дипломатическая миссия посла Узбекистана в Кыргызстане
Послом Казахстана в Кыргызстане стал Кайрат Нурпеисов
Дефицит кадров? Депутат не понимает, почему послом назначают Эдиля Байсалова
Назначен посол Кыргызстана в Монголии
На должность посла Кыргызстана в Беларуси претендует Эрмек Ибраимов
Подписан указ о дополнительной аккредитации глав диппредставительств КР
Выборы в Жогорку Кенеш — 2020. В России увеличат число избирательных участков
Президент Кыргызстана принял верительные грамоты от послов пяти стран
Популярные новости
Чему равен косинус? Кандидат в&nbsp;министры образования не&nbsp;смог ответить на&nbsp;вопрос Чему равен косинус? Кандидат в министры образования не смог ответить на вопрос
Ирину Карамушкину и&nbsp;других депутатов исключили из&nbsp;партии СДПК Ирину Карамушкину и других депутатов исключили из партии СДПК
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 сентября
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу
Бизнес
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей
Новая карта ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; соответствует исламским принципам финансирования Новая карта ИФЦ «Бакай Банка» соответствует исламским принципам финансирования
Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников
Кыргызтелеком в&nbsp;2019 году подключил к&nbsp;интернету 1&nbsp;тысячу 564 объекта Кыргызтелеком в 2019 году подключил к интернету 1 тысячу 564 объекта