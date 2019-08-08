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Власть

«Ата Мекен» призывает депутатов не быть трусами и срочно выйти на работу

Фракция Жогорку Кенеша «Ата Мекен» призывает коллег срочно собраться на внеочередную сессию. Об этом 24.kg сообщил ее лидер Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, все депутаты фракции срочно едут в парламент.

«Мы должны срочно собраться и заслушать информацию правительства, силовых, правоохранительных органов в открытом режиме. Если сегодня не будет сессии, это докажет трусость парламента. Мы не должны устраняться. Парламент  политический орган, имеющий мандат народа», — сказал он.

Алмамбет Шыкмаматов оценил спецоперацию в Кой-Таше как непрофессионализм силовых органов.

«В данной ситуации всем надо остыть. Вчера наши органы перед Саммитом ЕАЭС провели непрофессиональный, глупый, дилетантский захват. Вопросов много, в том числе почему именно антитеррористическая группа «Альфа» была направлена в дом Атамбаева», — отметил он.

Лидер фракции не знает, какие шаги будут предприняты, если не состоится внеочередная сессия.
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