Главу Минэкономики критикуют в парламенте: снижается поток инвестиций в страну

Депутат парламента Тазабек Икрамов сомневается в компетенции и профессионализме министра экономики Олега Панкратова. Об этом он заявил сегодня на заседании.

По его словам, в регионы не поступают инвестиции, за 2018 год наблюдается резкий отток капиталовложений, и виноват в этом, как считает Тазабек Икрамов, именно Олег Панкратов.

«Министерство экономики не работает с инвесторами. Я уже говорил об этом неоднократно, но реакции никакой. Если так и дальше будет продолжаться, то следует, думаю, поднять вопрос соответствия Олега Панкратова занимаемой должности», — сказал Тазабек Икрамов.

О снижении инвестиций говорил и нардеп Руслан Казакбаев. Он подчеркнул, что уровень поступлений снизился на 500 миллионов сомов.