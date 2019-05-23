10:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Главу Минэкономики критикуют в парламенте: снижается поток инвестиций в страну

Депутат парламента Тазабек Икрамов сомневается в компетенции и профессионализме министра экономики Олега Панкратова. Об этом он заявил сегодня на заседании.

По его словам, в регионы не поступают инвестиции, за 2018 год наблюдается резкий отток капиталовложений, и виноват в этом, как считает Тазабек Икрамов, именно Олег Панкратов.

«Министерство экономики не работает с инвесторами. Я уже говорил об этом неоднократно, но реакции никакой. Если так и дальше будет продолжаться, то следует, думаю, поднять вопрос соответствия Олега Панкратова занимаемой должности», — сказал Тазабек Икрамов.

О снижении инвестиций говорил и нардеп Руслан Казакбаев. Он подчеркнул, что уровень поступлений снизился на 500 миллионов сомов. 
Ссылка:
просмотров: 553
Версия для печати
Материалы по теме
Реализацию инвестпроектов возьмут под особый контроль в правительстве
Учимся богатеть на инвестициях и не работать
Депутат Жогорку Кенеша нашел дополнительные миллионы сомов для бюджета
Кыргызстан и Чехия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
У богатых забрать, бедным отдать. Депутат знает, как повысить зарплату в стране
В 2018 году приток инвестиций в Кыргызстан из Китая снизился на 19 процентов
Сооронбай Жээнбеков призвал активнее работать с бизнесом арабских стран
По итогам 2018 года чистый приток иностранных инвестиций составил $46,6 миллиона
Привлечение инвестиций. СДПК признала работу правительства неудовлетворительной
Правительство в отставку! Фракция СДПК недовольна работой чиновников
Популярные новости
Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в&nbsp;США Обманули. Дочь премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева учится в США
Кровные узы&nbsp;&mdash; наше все. О&nbsp;трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном Кровные узы — наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном
Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева
Скандал с&nbsp;Иманкадыром Рысалиевым. В&nbsp;Бишкеке созвали &laquo;Открытое правительство&raquo; Скандал с Иманкадыром Рысалиевым. В Бишкеке созвали «Открытое правительство»
Бизнес
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса
Подберите идеальный подарок своим близким в&nbsp;MegaStore Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере