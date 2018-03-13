Пентагон рассекретил видеозапись НЛО, сделанную пилотом ВМС США

Видеозапись неопознанного летающего объекта, сделанную пилотом ВМС США в 2015 году над тихоокеанским побережьем, продемонстрировал телеканал ABC. На ней видна небольшая белая точка нечетких очертаний, которую аппаратура самолета фиксировала на протяжении нескольких секунд, сообщил ТАСС.

За кадром слышен голос пилота: «Ну и ну, что бы это могло быть? Только посмотрите на этот летящий объект!» В репортаже не указали, на какой высоте наблюдали НЛО и на каком расстоянии оно находилось от самолета ВМС США.

Как сообщила телекомпания, видеозапись рассекретило Министерство обороны США и предоставило частной исследовательской организации Stars Academy of Arts and Science (TTSA).

По словам ее представителя, «на видеозаписи, сделанной военнослужащими Министерства обороны США, запечатлен полет неопознанного летающего объекта на высокой скорости и на небольшой высоте».

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Ранее Пентагон снял гриф секретности еще с двух видеозаписей встреч самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами. Представитель Минобороны США не стал комментировать последний по времени рассекреченный видеосюжет, однако отметил, что вплоть до 2012 года правительственные ведомства США расследовали сообщения о наблюдениях НЛО.

После появления новой видеозаписи, отметила телекомпания, усилились призывы продолжить изучение загадочных летающих объектов.