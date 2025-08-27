23:42
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Техноблог

Инсайдер рассказал о трехлетнем плане Apple по выпуску революционных iPhone

Корпорация Apple готовит масштабные изменения в линейке iPhone, которые последовательно будут внедряться в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Первым этапом станет выпуск модели iPhone 17 Air, который дебютирует уже в этом сентябре. Смартфон станет преемником iPhone 16 Plus и будет позиционироваться как ультратонкое и минималистичное устройство. Среди ключевых особенностей: одна тыльная камера, модем производства Apple, уменьшенный аккумулятор и отказ от физического слота для SIM-карты в пользу eSIM.

В 2026 году Apple намерена представить первое складное устройство под внутренним обозначением V68. Смартфон будет оснащен четырьмя камерами, включая два основных модуля, а также сенсоры на внешнем и внутреннем экранах. В этой модели появится модем Apple C2 и новое поколение дисплея in-cell, что должно улучшить чувствительность сенсора и снизить видимость складки на месте сгиба.

К 2027 году Apple готовит юбилейный iPhone 20, приуроченный к 20-летию бренда. Устройство, по словам Марка Гурмана, получит кардинально обновленное внешнее исполнение — изогнутый стеклянный корпус и переосмысленный дизайн, который станет самым значительным за всю историю линейки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/341061/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
В Telegram появится аудиостатус — музыку можно будет добавить прямо в профиль
Корпорация Apple хочет использовать Google Gemini в обновленной Siri
Искусственный интеллект начал переводить видео в Instagram
Антимонопольные нарушения. Суд просит обязать Google продать браузер Chrome
Pebble показала умные часы Time 2 с экраном на электронных чернилах
ИИ-надзиратель для несовершеннолетних пользователей появился в YouTube
Функция карт с доступом к местоположению пользователей появилась в Instagram
OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5
В США компьютерные чипы хотят оснастить системами отслеживания местоположения
Топ-10 среднебюджетных смартфонов под управлением Android назвали эксперты
Популярные новости
Россия перенесла сроки миссий на&nbsp;Луну и&nbsp;Венеру Россия перенесла сроки миссий на Луну и Венеру
Корпорация Apple хочет использовать Google Gemini в&nbsp;обновленной Siri Корпорация Apple хочет использовать Google Gemini в обновленной Siri
Очередной полет Starship отменили из-за технических неполадок Очередной полет Starship отменили из-за технических неполадок
Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для разработки&nbsp;ПО на&nbsp;базе&nbsp;ИИ Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для разработки ПО на базе ИИ
Бизнес
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
27 августа, среда
23:36
Инсайдер рассказал о трехлетнем плане Apple по выпуску революционных iPhone Инсайдер рассказал о трехлетнем плане Apple по выпуску...
22:41
В мэрии Бишкека новый руководитель аппарата муниципалитета
22:25
Пиратства не будет. Google будет блокировать установку любых APK на Android
22:08
Мэрия Бишкека продолжает очищать водоохранные зоны БЧК
21:47
Книге рекордов Гиннесса исполняется 70 лет