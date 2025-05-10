Toyota объявила о катастрофических убытках из-за пошлин Дональда Трампа

Японская компания Toyota Motor ожидает в 2025 финансовом году падение чистой прибыли на 34,9 процента из-за политики президента США Дональда Трампа, который ввел высокие пошлины на импорт. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Фирма прогнозирует, что ее чистая прибыль составит примерно $21,6 миллиарда, что на 34,9 процента ниже, чем годом ранее. Операционная прибыль также упадет на 20,8 процента, до отметки $27,1 миллиарда. Отмечается, что на Соединенные Штаты приходится около 20 процентов от иностранных продаж Toyota.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт на товары из 185 стран. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше. Универсальные тарифы вступили в силу 5 апреля. Для Японии установлена дополнительная тарифная ставка 24 процента.

В то же время США установили отсрочку на введение этих тарифов на 90 дней для переговоров. При этом Вашингтон уже начал применять таможенные пошлины в размере 25 процентов на импортируемые машины, автомобильные запчасти и узлы.