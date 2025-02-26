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Техноблог

WhatsApp упростит использование Meta AI для общения с искусственным интеллектом

Компания WhatsApp выпустила новое обновление для iOS через программу TestFlight beta, повысив версию до 25.4.10.74.

Согласно информации WABetaInfo, разработчики работают над новой функцией виджета для доступа к чат-боту Meta AI, которая станет доступна в будущем обновлении приложения.

Виджет Meta AI предназначен для быстрого и удобного способа начать разговор с искусственным интеллектом прямо с главного экрана устройства. Это позволит пользователям мгновенно открывать чат с Meta AI, не тратя время на поиск в приложении. При касании текстового поля можно напрямую общаться с Meta AI, а через значок камеры делать снимки и отправлять их для мгновенного анализа искусственным интеллектом.

Новый виджет будет включать три кнопки, каждая из которых служит ярлыком для основных функций чат-бота. Первая кнопка позволяет сразу задать вопрос Meta AI. Вторая — отправить фотографию для анализа или редактирования. Третья кнопка активирует режим голосового чата, позволяя взаимодействовать с ботом с помощью голоса. Виджет Meta AI будет необязательным. Пользователи, которые не захотят его применять, смогут просто не добавлять его на главный экран.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/321068/
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