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Техноблог

«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе в App Store и Google Play

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили в поддельных приложениях из App Store и Google Play вирус SparkCat.

Уточняется, что это первый троян, который способен проникать в галерею iPhone и похищать данные с фотографий. Пока под угрозой оказались пользователи мессенджеров, ИИ-ассистентов и сервисов для доставки еды и доступа к криптобирже в Европе и Азии.

«Проникая в телефон, SparkCat запрашивает доступ к просмотру фото. Дальше вирус анализирует текст на изображениях в галерее, используя модель оптического распознавания символов», — объяснили эксперты.

Они призвали пользователей не хранить картинки с важными сведениями на устройстве, а также удалять компрометирующие снимки. Кроме того, нужно устанавливать приложения исключительно с официальных сайтов и проверять их рейтинг и отзывы.

На прошлой неделе Apple удалила из App Store 11 вредоносных приложений, содержащих троян SparkCat, который передавал злоумышленникам данные из пользовательских фотографий.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/319365/
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