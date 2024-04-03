В Android 15 появится функция сокрытия геопозиции смартфона от оператора

Пользователи смартфонов на Android смогут эффективно скрывать свое местоположение. Об этом рассказал специалист Android Authority Мишаал Рахман.

Он изучил новую бета-версию Android 15 и обнаружил в ней новые настройки конфиденциальности. Так, пользователи смогут прятать свое истинное местоположение от базовых сотовых станций и операторов связи.

Специалист объяснил, что оператор может узнать геопозицию абонента по сигналу, отправляемому с сотовых станций. Эту информацию могут использовать злоумышленники — для настройки рекламы, кражи данных или противоправных действий. При отключении функции телефон препятствует обнаружению и позволяет спрятать пользователя.

Мишаал Рахман подчеркнул, что данная функция не будет работать, если смартфон находится в режиме поиска или во время звонка в экстренные службы — для упрощения обнаружения устройства. Также автор отметил, что не все смартфоны будут поддерживать эту функцию.