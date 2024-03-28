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Техноблог

Мессенджер WhatsApp внедрил функцию перемотки видео и видеосообщений

В приложении WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS внедрена новая функция, позволяющая перематывать видео. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Для перемотки нужно два раза нажать на край экрана, говорится в статье, пропуская менее важные части видео. Эксперты подчеркнули, что опция может быть доступна не всем учетным записям: сейчас ею могут воспользоваться владельцы смартфонов на базе iOS.

«Функция перемотки видео и видеосообщений доступна пользователям iOS, установившим последнее обновление WhatsApp из App Store», — сообщили на WABetaInfo.

Также в официальном журнале изменений упоминается, что WhatsApp выпускает функцию мгновенной записи и отправки видеосообщений в чатах. Как пояснили бета-тестеры, эта функция была доступна в предыдущих обновлениях, «но теперь пользователи могут записывать видеосообщения, долго нажимая кнопку камеры рядом с текстовым полем в разговоре, чтобы начать работу».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/290054/
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