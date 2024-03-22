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Техноблог

HMD Global выпустит новую версию легендарного телефона Nokia 3210 в мае

Китайская компания HDM Global представит новую версию легендарного телефона Nokia. Об этом сообщает издание Nokiamob.

В аккаунте фирмы, которая владеет правами на бренд Nokia, в соцсети X появилось пиксельное изображение нового телефона с подписью «Икона возвращается в мае». Журналисты медиа изучили публикацию и предположили, что компания собралась перевыпустить модель Nokia 3210, которая вышла 25 лет назад.

По словам энтузиастов, HMD может представить и новую модификацию другого легендарного телефона Nokia — модели 3310. В пользу этой версии говорит тот факт, что HMD Global начала свой бизнес по перевыпуску устройств Nokia с 3310. Однако схематично изображенный телефон больше похож на 3210, чем на 3310.

Предполагается, что аппарат будет ориентирован на широкого пользователя. Также девайс, скорее всего, будет работать на KaiOS.

Nokia 3210 — сотовый телефон Nokia, выпущенный в 1999 году. Модель считается одной из самых коммерчески успешных: за все время было продано около 160 миллионов экземпляров гаджета.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/289610/
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