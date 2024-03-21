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Техноблог

Признаки написанной искусственным интеллектом статьи определили ученые

Ученые из США проанализировали использование искусственного интеллекта (ИИ) своими коллегами при написании научных статей. Об этом сообщает издание The Register.

Специалисты Стэнфордского университета, Калифорнийского университета и компании NEC Labs America проверили статьи и доклады на тему ИИ, поданные для рассмотрения на различных конференциях. Ученые отметили, что их коллеги стали чаще использовать ИИ в исследованиях, однако не все указывают на это.

Авторы назвали признаки статьи, написанной с помощью новых технологий. В написанных ИИ текстах чаще других используются прилагательные «похвальный», «инновационный» и «всеобъемлющий»

Специалисты не раскрыли свою методику полностью, но признались, что оценить текст помогает количество прилагательных и частота их использования.

«Все наши расчеты зависят только от прилагательных, содержащихся в каждом документе. От 6,5 до 16,9 процента текстов, представленных на конференциях, могли быть существенно изменены с помощью больших языковых моделей (LLM) ИИ», — говорится в исследовании.

В исследовании также отмечено, что ученые чаще использовали ИИ, если спешили сдать научную работу — за три дня или меньше до крайнего срока. Исследователи заявили, что научное сообщество должно действовать прозрачнее при использовании ИИ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/289591/
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