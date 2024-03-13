Новый смартфон Xiaomi получит большой запас памяти и спутниковую связь

Инсайдер Digital Chat Station (DCS) раскрыл некоторые характеристики еще неанонсированного складного смартфона Xiaomi MIX Fold 4, сообщает издание PhoneArena.

По данным DCS, MIX Fold 4 будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, устройство получит не менее 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт постоянной. В PhoneArena считают, что также будет представлена версия с накопителем данных меньшей емкости.

Фото компании Xiaomi

Помимо большого объема памяти и очень мощного процессора, складной телефон Xiaomi будет оснащен двусторонней спутниковой связью и аккумулятором емкостью более 5000 мАч. Также DCS пишет, что MIX Fold 4 будет легче обычного складного флагмана, несмотря на большую батарею. В конце концов, китайский инсайдер сообщил, что новая «раскладушка» Xiaomi будет обеспечена надежной защитой от влаги и пыли.

В PhoneArena ожидают, что Xiaomi представит MIX Fold 4 в третьем квартале 2024 года. Именно в этот период китайский IT-гигант обычно обновляет свою серию складных смартфонов.