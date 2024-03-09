23:19
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Техноблог

Илон Маск запустит новое приложение для телевизоров — конкурента YouTube

Принадлежащая Илону Маску X (ранее Twitter) запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, оно должно стать конкурентом YouTube. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на источник.

По его данным, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.

«Илон Маск настроен конкурировать с YouTube», — сказал собеседник издания.

Таким образом американский миллиардер хочет убедить пользователей X смотреть «длинные видео на большом экране» и привлечь в соцсеть рекламодателей и инфлюенсеров.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/288592/
просмотров: 595
Версия для печати
Материалы по теме
Илон Маск утратил статус самого богатого человека в мире
Александр Кацев о своем YouTube-канале: Наша задача — зажечь огонь в читателе
Компания Илона Маска объявила набор добровольцев для вживления чипа в мозг
Илон Маск кишилерде Neuralink нейрочибин сынай баштайт
Доступ к соцсети Х станет платным. Так Илон Маск хочет противостоять ботам
Еврокомиссия: Действия Илона Маска и соцсети Х помогают российской пропаганде
YouTube научили делать краткий пересказ роликов до их просмотра
Илон Маск установил гигантский X-логотип в Сан-Франциско. Понравился он не всем
Птиц больше не будет. Twitter поменяла название на X
Кыргызстан готов предоставить Starlink лицензию на услуги интернета по стране
Популярные новости
Глобальный сбой соцсетей: пользователи не&nbsp;могут войти в&nbsp;Facebook и&nbsp;Instagram Глобальный сбой соцсетей: пользователи не могут войти в Facebook и Instagram
Необычный ноутбук с&nbsp;двумя съемными экранами представила тайваньская компания Необычный ноутбук с двумя съемными экранами представила тайваньская компания
Ученые создали способ точно определять местоположение человека по&nbsp;смартфону Ученые создали способ точно определять местоположение человека по смартфону
В&nbsp;Android-смартфонах начнут увеличивать объем батареи В Android-смартфонах начнут увеличивать объем батареи
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
9 марта, суббота
21:35
Археологи нашли 1200-летнюю гробницу в Панаме Археологи нашли 1200-летнюю гробницу в Панаме
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 марта: дожди
20:05
Илон Маск запустит новое приложение для телевизоров — конкурента YouTube
16:23
В Кыргызстане приостановили отключения электроэнергии
15:21
Япония потратит $3,5 миллиона на помощь малообеспеченным кыргызстанцам