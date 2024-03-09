Принадлежащая Илону Маску X (ранее Twitter) запустит приложение для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, оно должно стать конкурентом YouTube. Об этом сообщил журнал Fortune со ссылкой на источник.

По его данным, запуск запланирован на следующей неделе, интерфейс новой платформы будет идентичен встроенному в телевизоры приложению YouTube.

«Илон Маск настроен конкурировать с YouTube», — сказал собеседник издания.

Таким образом американский миллиардер хочет убедить пользователей X смотреть «длинные видео на большом экране» и привлечь в соцсеть рекламодателей и инфлюенсеров.