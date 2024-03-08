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Техноблог

Ученые создали способ точно определять местоположение человека по смартфону

Испанские ученые рассказали о создании технологии, которая позволяет точно определять местоположение подключенного к станции смартфона. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

В материале говорится, что геолокацию конкретного пользователя, подключенного к сети телефона, можно определить с помощью триангуляции, однако для этого необходимо как минимум три сотовые станции. Ученые Политехнического университета (UPM) и Университета Карла III (UC3M) рассказали о создании станции, позволяющей в одиночку определить местоположение конкретного гаджета.

Специалисты отметили, что спроектировали маршрутизатор, который полагается на стандарты 5G и WiFi 7, использующие частоты выше 20 гигагерц. В первую очередь станция находит смартфон, а затем начинает измерять расстояние до него посредством отправки сигналов. «Чем дальше человек удален от станции, тем дольше сигнал находится в эфире», — объяснили принцип действия инженеры.

По их словам, новый способ позволил им определить местоположение телефона, удаленного на расстоянии 7 метров, с точностью до 3 сантиметров. Ученые отметили, что в будущем с помощью базовых станций можно будет более точно контролировать передвижения роботов и автономных транспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/288580/
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