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Техноблог

Необычный ноутбук с двумя съемными экранами представила тайваньская компания

Фото Compal. Рендер универсального ноутбука DualFlip от Compal

Compal, контрактный производитель техники из Тайваня, представил концепт ноутбука с двумя экранами DualFlip. За уникальную идею и оригинальный дизайн компания получила награду iF Design Guide, пишет издание @hi-tech.

DualFlip оснащен двумя 13,3-дюймовыми дисплеями. По желанию их можно сложить, и тогда ноутбук ничем не отличается от обычного. Если понадобилось дополнительное место для приложений или видео, можно выдвинуть второй экран в любую из четырех сторон.

Также экраны можно отстегнуть от клавиатуры и разместить вертикально или горизонтально. Удерживать их будет встроенная подставка. Такое решение понравится программистам и контент-мейкерам.

Судя по рендерам, двойной экран можно положить на стол, чтобы использовать его как холст для рисования. Дисплеи поддерживают стилусы и сенсорный ввод.

Compal
Фото Compal. Рендер универсального ноутбука DualFlip от Compal

Compal — мировой производитель ноутбуков. На заводе компании собираются MacBook, лэптопы Acer, Lenovo, Dell, HP и других крупных брендов. Есть вероятность, что одному из партнеров Compal понравится концепт DualFlip и тот запустит контрактное производство похожих устройств для продаж.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/288533/
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