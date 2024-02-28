YouTube Music разрешил пользователям скачивать песни на компьютер

YouTube Music добавил опцию автономного воспроизведения треков. Музыкальный стриминговый сервис компании Google получил опцию загрузки песен для воспроизведения в автономном режиме на настольных компьютерах. Об этом сообщает издание Android Police.

Новая функция пока доступна лишь некоторым пользователям.

При просмотре альбома или отдельной страницы в веб-версии YouTube Music появилась кнопка «Сохранить в библиотеку», а при выборе этой опции появляется индикатор загрузки.

Сохраненные файлы можно найти на новой вкладке «Загрузки» на странице «Библиотека» YouTube Music.

Каталог скачанных песен будет доступен до тех пор, пока пользователь сможет поддерживать активное подключение к интернету, то есть заходить в сервис не реже одного раза в 30 дней.

Google еще официально не объявил о запуске этой функции, поэтому пока неясно, вводится ли она только для обладателей платной подписки YouTube Music Premium или станет доступна всем пользователям.

Новый функционал веб-версии поможет решить проблему отсутствия отдельного приложения YouTube Music для настольных компьютеров.