Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой

В рамках технологической выставки Mobile World Congress (MWC) 2024 компания Lenovo представила концепт-версию ноутбука ThinkBook, главными особенностями которого стали прозрачный дисплей и лазерная клавиатура. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото The Verge

Безрамочный 17,3-дюймовый дисплей ноутбука выполнен по технологии MicroLED. Он имеет коэффициент прозрачности до 55 процентов, когда его пиксели установлены на черный цвет или выключены. По мере того, как пиксели загораются, дисплей становится все менее и менее прозрачным, пока, в конце концов, не достигнет яркости в 1 тысячу нит и не превращается в белое непроницаемое полотно.

В The Verge отметили, что у такого решения есть несколько проблем. Самой очевидной является то, что выводимая на прозрачный дисплей информация становится видимой не только пользователям, но и окружающим людям. К тому же прозрачный экран не позволяет использовать высокое разрешение интерфейса. В случае с технологией MicroLED оно составляет 720р. Если же Lenovo использовала бы OLED-матрицу, то разрешением снизилось бы до 480р.

Вместе с прозрачным экраном Lenovo решила использовать в ThinkBook лазерную клавиатуру вместо физической. Клавиатура проецируется на топкейс, а датчики движения отслеживают касания пальцев в определенных областях проекции.

ThinkBook является исключительно демонстрационным устройством, и Lenovo не планирует делать его потребительскую версию.