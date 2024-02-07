Всего восемь машин. Особую версию Range Rover выпустили к восточному Новому году

Ателье Overfinch показало особую версию Range Rover в честь китайского Нового года. В ее основе — топовые Range Rover SV и Range Rover Autobiography, сообщает сайт ithome.

Внедорожник украсили к китайскому Новому году, который начнется 10 февраля. Особую версию модели выпустят в количестве восьми штук (в КНР число символизирует богатство и процветание).

Автомобиль базируется на показанном ранее Range Rover Redeefined by Overfinch, но отличается от него колесами и внутренним убранством. Салон Range Rover The Dragon Edition украшают вышивки и гравировки в виде драконов, а также декоративные вставки с мозаикой маркетри. Обивка сидений визуально напоминает чешую, которой вторят изображения драконов на спинках, центральной консоли и передней панели, а также когтей на селекторе трансмиссии. Для декора используют даже декоративную мозаику маркетри.