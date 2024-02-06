01:26
USD 89.43
EUR 96.11
RUB 0.98
Техноблог

WhatsApp объявил об отключении неактивных аккаунтов пользователей

WhatsApp объявил об отключении неактивных аккаунтов пользователей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Инициатива касается поэтапного отключения аккаунтов, которые длительное время оставались неактивными. Это решение, как утверждают представители компании, призвано кардинально изменить подход к управлению пользовательскими аккаунтами.

Суть нововведения заключается в том, что, начиная с ближайшего времени, будет запущен процесс проверки аккаунтов на предмет их активности. Особое внимание будет уделено тем пользователям, которые не заходили в мессенджер начиная с конца сентября прошлого года. Отмечается, что владельцам таких аккаунтов предоставляется четырехмесячный срок для восстановления активности, по истечении которого при отсутствии входа в систему аккаунт будет удален без возможности последующего восстановления.

Важным аспектом является критерий определения неактивности. Как уточняют разработчики, аккаунты, к которым не осуществлялось подключение к сети Интернет через мобильные устройства или ПК, также попадают под категорию неактивных. Вместе с тем удачная попытка входа в приложение, осуществленная через Wi-Fi, будет считаться подтверждением активности.

Целью данных мер, по словам разработчиков, является повышение уровня безопасности и обеспечение стабильности функционирования сервиса для активных пользователей. Уточняется, что в рамках процесса очистки будут удаляться не только сами аккаунты, но и все данные, хранящиеся в облачном хранилище, что исключит возможность их восстановления в будущем.

Подводя итог, разработчики призывают пользователей следить за актуальными обновлениями и поддерживать активность в WhatsApp, чтобы предотвратить потерю доступа к собственному аккаунту.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/285989/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Honor запустила смартфон в стратосферу, чтобы испытать новый аккумулятор
В смартфонах Samsung появится функция обнаружения ДТП
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
Компания Samsung представила смартфон с выдвижным дисплеем
Обновление iOS 18 для операционной системы от Apple выйдет летом 2024 года
Первому человеку вживили нейрочип Neuralink для управления гаджетами
Эксперты назвали самый популярный мобильный телефон в истории
26 миллиардов записей персональных данных со всего мира слили в Сеть
Компания Google запустит генерацию текста и функции ИИ в Google Chrome
Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи
Популярные новости
Сверхвысокий небоскреб построит в&nbsp;Дубае компания Mercedes-Benz Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
Абоненты Homeline жалуются на&nbsp;проблемы с&nbsp;интернетом Абоненты Homeline жалуются на проблемы с интернетом
Honor запустила смартфон в&nbsp;стратосферу, чтобы испытать новый аккумулятор Honor запустила смартфон в стратосферу, чтобы испытать новый аккумулятор
Древнеримскую погребальную кровать нашли археологи в&nbsp;центре Лондона Древнеримскую погребальную кровать нашли археологи в центре Лондона
Бизнес
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
7 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 февраля, вторник
23:45
WhatsApp объявил об отключении неактивных аккаунтов пользователей
23:05
Передвижные приемные милиции провели для граждан более 16 тысяч консультаций
22:37
Росатом поддержал Музей истории уранового наследия Кыргызстана
22:00
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
21:45
Кыргызстанца задержали в Москве за убийство 28-летней давности