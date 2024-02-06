WhatsApp объявил об отключении неактивных аккаунтов пользователей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Инициатива касается поэтапного отключения аккаунтов, которые длительное время оставались неактивными. Это решение, как утверждают представители компании, призвано кардинально изменить подход к управлению пользовательскими аккаунтами.

Суть нововведения заключается в том, что, начиная с ближайшего времени, будет запущен процесс проверки аккаунтов на предмет их активности. Особое внимание будет уделено тем пользователям, которые не заходили в мессенджер начиная с конца сентября прошлого года. Отмечается, что владельцам таких аккаунтов предоставляется четырехмесячный срок для восстановления активности, по истечении которого при отсутствии входа в систему аккаунт будет удален без возможности последующего восстановления.

Важным аспектом является критерий определения неактивности. Как уточняют разработчики, аккаунты, к которым не осуществлялось подключение к сети Интернет через мобильные устройства или ПК, также попадают под категорию неактивных. Вместе с тем удачная попытка входа в приложение, осуществленная через Wi-Fi, будет считаться подтверждением активности.

Целью данных мер, по словам разработчиков, является повышение уровня безопасности и обеспечение стабильности функционирования сервиса для активных пользователей. Уточняется, что в рамках процесса очистки будут удаляться не только сами аккаунты, но и все данные, хранящиеся в облачном хранилище, что исключит возможность их восстановления в будущем.

Подводя итог, разработчики призывают пользователей следить за актуальными обновлениями и поддерживать активность в WhatsApp, чтобы предотвратить потерю доступа к собственному аккаунту.