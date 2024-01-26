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Техноблог

26 миллиардов записей персональных данных со всего мира слили в Сеть

26 миллиардов записей персональных данных со всего мира обнаружили в Сети. Специалисты из Cybernews сообщили об утечке в сеть MOAB (Mother of All Breaches) свыше 3 тысяч 800 папок, которые содержат 26 миллиардов записей.

Как уточняется, речь идет о сведениях пользователей, у которых есть аккаунты на площадках X (бывший Twitter), Linkedin, Tencent, VK, Weibo, Telegram и других. В публикации говорится, что база данных весит 12 ТБ.

По мнению экспертов, владелец MOAB — злоумышленник, который выступает либо в качестве посредника информации, либо в качестве сервиса, который использует данный слив. Также IT-специалисты называют набор данных, который попал в интернет, крайне опасным. Отмечается, что это могут использовать для различного рода атак, кражи личной информации, составления сложных фишинговых схем, а также несанкционированного доступа к конфиденциальным сведениям.

По информации DLBI, лидером по количеству утечек в 2023 году с большим отрывом стал сегмент электронной коммерции (почти 40 процентов инцидентов). За ней следуют здравоохранение (9 процентов) и досуг (8,5 процента).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/285109/
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