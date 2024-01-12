В пять раз быстрее: новый стандарт Wi-Fi 7 прошел официальную сертификацию

Организация Wi-Fi Alliance официально сертифицировала новый беспроводной стандарт Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) и опубликовала его спецификации.

Wi-Fi 7 поддерживает технологию Multi-Link Operation (MLO), которая позволяет устройствам передавать и принимать данные одновременно в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц для увеличения пропускной способности, сокращения задержек и повышения надежности. Кроме того, ширина канала в два раза больше, чем у Wi-Fi 6, и составляет 320 МГц (там, где доступен диапазон в 6 ГГц).Стандарт Wi-Fi 7 официально сертифицирован.

Новая технология почти в пять раз быстрее предыдущей, а также стабильнее и надежнее.

По мнению Wi-Fi Alliance, Wi-Fi 7 будет быстро распространяться: ожидается, что в 2024 году на рынок поступит более 233 миллионов устройств с поддержкой нового стандарта, а к 2028-му их количество вырастет уже до 2,1 миллиарда. Организация отмечает, что новейшую версию Wi-Fi в ближайшее время будут использовать не только смартфоны, планшеты, ноутбуки и беспроводные роутеры, но и устройства виртуальной реальности, автомобили и промышленное оборудование с поддержкой интернета вещей.

Ожидается, что Wi-Fi 7 сможет обеспечить максимальную скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что почти в пять раз выше, чем у предыдущей версии. С новым беспроводным стандартом, например, совместимы процессоры Intel Meteor Lake, представленные менее месяца назад. Также его поддерживает флагманский смартфон OnePlus 12, анонсированный в Китае в декабре прошлого года и готовящийся к международному выпуску в ближайшие дни.