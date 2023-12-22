Планета похожа на портал. Опубликованы новые фотографии Урана

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» сделал снимок Урана. Фотография завирусилась в Сети, потому что планета получилась как портал в другое измерение, пишет издание hi-tech.

Уран на фото получился ярче, чем на снимках других аппаратов. Все благодаря высокочувствительным датчикам телескопа и возможности фотографировать сразу в нескольких спектрах. В данном случае использовали инфракрасную камеру NIRCam.

Фото NASA. Этот же снимок в полном разрешении

В инфракрасных волнах видны особенности атмосферы планеты. Одной из самых ярких из них является сезонная облачная «шапка» Северного полюса. На новых изображениях легче рассмотреть ее детали: белую внутреннюю «шапку» и темную полосу в нижней части полярной «шапки».

Фото NASA. Новый снимок Урана с подписанными лунами планеты

Поскольку Уран вращается на боку под углом около 98 градусов, у него самые экстремальные сезоны в Солнечной системе. Почти четверть года на Уране, что составляет 21 земной год, Солнце светит над одним полюсом, погружая другую половину планеты в темную зиму.

У Урана 27 лун, однако на фотографии отчетливо видны лишь 14 из них. «Джеймс Уэбб» также смог сфотографировать тусклые внутренние и внешние кольца Урана, в том числе чрезвычайно слабое и рассеянное кольцо Зета (ближайшее к планете).